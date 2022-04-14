Tokenomik OpMentis (OPM)
OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives.
OpMentis (OPM) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik OpMentis (OPM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik OpMentis (OPM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OPM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OPM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OPM, terokai OPM harga langsung token!
