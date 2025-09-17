OpSec (OPSEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00275081 $ 0.00275081 $ 0.00275081 24J Rendah $ 0.00348211 $ 0.00348211 $ 0.00348211 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00275081$ 0.00275081 $ 0.00275081 24J Tinggi $ 0.00348211$ 0.00348211 $ 0.00348211 Sepanjang Masa $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Harga Terendah $ 0.00237247$ 0.00237247 $ 0.00237247 Perubahan Harga (1J) +19.32% Perubahan Harga (1D) -4.01% Perubahan Harga (7D) +27.93% Perubahan Harga (7D) +27.93%

OpSec (OPSEC) harga masa nyata ialah $0.0033409. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPSEC didagangkan antara $ 0.00275081 rendah dan $ 0.00348211 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPSEC sepanjang masa ialah $ 3.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00237247.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPSEC telah berubah sebanyak +19.32% sejak sejam yang lalu, -4.01% dalam 24 jam dan +27.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OpSec (OPSEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 330.41K$ 330.41K $ 330.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 330.41K$ 330.41K $ 330.41K Bekalan Peredaran 98.90M 98.90M 98.90M Jumlah Bekalan 98,899,618.634309 98,899,618.634309 98,899,618.634309

Had Pasaran semasa OpSec ialah $ 330.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPSEC ialah 98.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98899618.634309. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 330.41K.