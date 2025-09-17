Optimus AI (OPTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02478914 $ 0.02478914 $ 0.02478914 24J Rendah $ 0.02637914 $ 0.02637914 $ 0.02637914 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02478914$ 0.02478914 $ 0.02478914 24J Tinggi $ 0.02637914$ 0.02637914 $ 0.02637914 Sepanjang Masa $ 0.617148$ 0.617148 $ 0.617148 Harga Terendah $ 0.01126845$ 0.01126845 $ 0.01126845 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -4.52% Perubahan Harga (7D) +25.94% Perubahan Harga (7D) +25.94%

Optimus AI (OPTI) harga masa nyata ialah $0.02506323. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPTI didagangkan antara $ 0.02478914 rendah dan $ 0.02637914 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPTI sepanjang masa ialah $ 0.617148, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01126845.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPTI telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -4.52% dalam 24 jam dan +25.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Optimus AI (OPTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Optimus AI ialah $ 2.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPTI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.51M.