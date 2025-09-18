Optimus X (OPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -1.22% Perubahan Harga (7D) +9.33% Perubahan Harga (7D) +9.33%

Optimus X (OPX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPX telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -1.22% dalam 24 jam dan +9.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Optimus X (OPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Bekalan Peredaran 199,423.17T 199,423.17T 199,423.17T Jumlah Bekalan 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17

Had Pasaran semasa Optimus X ialah $ 4.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPX ialah 199,423.17T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.994231654200326e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.77K.