OptionRoom Harga Hari Ini

Harga langsung OptionRoom (ROOM) hari ini ialah $ 0.054277, dengan 3.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROOM kepada USD penukaran adalah $ 0.054277 setiap ROOM.

OptionRoom kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 678,101, dengan bekalan edaran sebanyak 12.49M ROOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROOM didagangkan antara $ 0.05298 (rendah) dan $ 0.057712 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.66, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ROOM dipindahkan -5.73% dalam sejam terakhir dan +7.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OptionRoom (ROOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 678.10K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.43M Bekalan Peredaran 12.49M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa OptionRoom ialah $ 678.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROOM ialah 12.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.43M.