OptionsAI (OPTION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.571095$ 0.571095 $ 0.571095 Harga Terendah $ 0.00404118$ 0.00404118 $ 0.00404118 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.71% Perubahan Harga (7D) +9.71%

OptionsAI (OPTION) harga masa nyata ialah $0.01888192. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPTION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPTION sepanjang masa ialah $ 0.571095, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00404118.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPTION telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OptionsAI (OPTION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.50K$ 160.50K $ 160.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.82K$ 188.82K $ 188.82K Bekalan Peredaran 8.50M 8.50M 8.50M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa OptionsAI ialah $ 160.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPTION ialah 8.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.82K.