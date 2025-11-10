Optopia AI Harga Hari Ini

Harga langsung Optopia AI (OPAI) hari ini ialah $ 0.00000271, dengan 17.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OPAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000271 setiap OPAI.

Optopia AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,689.51, dengan bekalan edaran sebanyak 6.54B OPAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OPAI didagangkan antara $ 0.00000202 (rendah) dan $ 0.00000274 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00315088, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000016.

Dalam prestasi jangka pendek, OPAI dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Optopia AI (OPAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Bekalan Peredaran 6.54B 6.54B 6.54B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Optopia AI ialah $ 17.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPAI ialah 6.54B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.04K.