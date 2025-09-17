opTrade AI (OPTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.514528 $ 0.514528 $ 0.514528 24J Rendah $ 0.528932 $ 0.528932 $ 0.528932 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.514528$ 0.514528 $ 0.514528 24J Tinggi $ 0.528932$ 0.528932 $ 0.528932 Sepanjang Masa $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Harga Terendah $ 0.133962$ 0.133962 $ 0.133962 Perubahan Harga (1J) -1.04% Perubahan Harga (1D) -1.43% Perubahan Harga (7D) +0.25% Perubahan Harga (7D) +0.25%

opTrade AI (OPTR) harga masa nyata ialah $0.515245. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPTR didagangkan antara $ 0.514528 rendah dan $ 0.528932 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPTR sepanjang masa ialah $ 2.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.133962.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPTR telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, -1.43% dalam 24 jam dan +0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

opTrade AI (OPTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 443.36K$ 443.36K $ 443.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 515.25K$ 515.25K $ 515.25K Bekalan Peredaran 860.49K 860.49K 860.49K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa opTrade AI ialah $ 443.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPTR ialah 860.49K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 515.25K.