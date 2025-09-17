Opus (OPUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00808571 $ 0.00808571 $ 0.00808571 24J Rendah $ 0.00964711 $ 0.00964711 $ 0.00964711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00808571$ 0.00808571 $ 0.00808571 24J Tinggi $ 0.00964711$ 0.00964711 $ 0.00964711 Sepanjang Masa $ 0.084014$ 0.084014 $ 0.084014 Harga Terendah $ 0.00199473$ 0.00199473 $ 0.00199473 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +11.01% Perubahan Harga (7D) -7.63% Perubahan Harga (7D) -7.63%

Opus (OPUS) harga masa nyata ialah $0.00921363. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPUS didagangkan antara $ 0.00808571 rendah dan $ 0.00964711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPUS sepanjang masa ialah $ 0.084014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00199473.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPUS telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +11.01% dalam 24 jam dan -7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Opus (OPUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,920,622.415222 999,920,622.415222 999,920,622.415222

Had Pasaran semasa Opus ialah $ 9.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPUS ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999920622.415222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.22M.