Opus CASH (CASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.990468 24J Tinggi $ 0.999765 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 1.091 Harga Terendah $ 0.944728 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.18%

Opus CASH (CASH) harga masa nyata ialah $0.99863. Sepanjang 24 jam yang lalu, CASH didagangkan antara $ 0.990468 rendah dan $ 0.999765 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CASH sepanjang masa ialah $ 1.091, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.944728.

Dari segi prestasi jangka pendek, CASH telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +0.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Opus CASH (CASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 333.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 333.75K Bekalan Peredaran 334.24K Jumlah Bekalan 334,244.144055664

Had Pasaran semasa Opus CASH ialah $ 333.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CASH ialah 334.24K, dengan jumlah bekalan sebanyak 334244.144055664. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 333.75K.