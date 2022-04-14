Tokenomik Opus (OPUS)
Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.
Tokenomik Opus (OPUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Opus (OPUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OPUS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OPUS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
