OPX LIVE (OPXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001514 $ 0.00001514 $ 0.00001514 24J Rendah $ 0.00001555 $ 0.00001555 $ 0.00001555 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001514$ 0.00001514 $ 0.00001514 24J Tinggi $ 0.00001555$ 0.00001555 $ 0.00001555 Sepanjang Masa $ 0.00960905$ 0.00960905 $ 0.00960905 Harga Terendah $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -1.06% Perubahan Harga (7D) +5.56% Perubahan Harga (7D) +5.56%

OPX LIVE (OPXL) harga masa nyata ialah $0.00001529. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPXL didagangkan antara $ 0.00001514 rendah dan $ 0.00001555 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPXL sepanjang masa ialah $ 0.00960905, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001071.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPXL telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan +5.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OPX LIVE (OPXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,998.21 999,999,998.21 999,999,998.21

Had Pasaran semasa OPX LIVE ialah $ 15.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPXL ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999998.21. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.27K.