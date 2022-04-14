Tokenomik OPX LIVE (OPXL)

Tokenomik OPX LIVE (OPXL)

Lihat cerapan utama tentang OPX LIVE (OPXL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
OPX LIVE (OPXL) Maklumat

OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before.

Laman Web Rasmi:
https://opxlive.com/

OPX LIVE (OPXL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OPX LIVE (OPXL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.86K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00960905
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik OPX LIVE (OPXL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OPX LIVE (OPXL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OPXL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OPXL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OPXL, terokai OPXL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.