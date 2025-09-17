ORA Coin (ORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04169515 $ 0.04169515 $ 0.04169515 24J Rendah $ 0.054443 $ 0.054443 $ 0.054443 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04169515$ 0.04169515 $ 0.04169515 24J Tinggi $ 0.054443$ 0.054443 $ 0.054443 Sepanjang Masa $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Harga Terendah $ 0.003742$ 0.003742 $ 0.003742 Perubahan Harga (1J) +2.46% Perubahan Harga (1D) +16.47% Perubahan Harga (7D) +278.18% Perubahan Harga (7D) +278.18%

ORA Coin (ORA) harga masa nyata ialah $0.04944108. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORA didagangkan antara $ 0.04169515 rendah dan $ 0.054443 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORA sepanjang masa ialah $ 5.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003742.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORA telah berubah sebanyak +2.46% sejak sejam yang lalu, +16.47% dalam 24 jam dan +278.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORA Coin (ORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.48M$ 16.48M $ 16.48M Bekalan Peredaran 56.32M 56.32M 56.32M Jumlah Bekalan 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

Had Pasaran semasa ORA Coin ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORA ialah 56.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 333333333.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.48M.