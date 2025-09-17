Lagi Mengenai ORA

ORA Coin Harga (ORA)

1 ORA ke USD Harga Langsung:

$0.04978718
+8.20%1D
+8.20%1D
ORA Coin (ORA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:59:49 (UTC+8)

ORA Coin (ORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04169515
$ 0.04169515$ 0.04169515
24J Rendah
$ 0.054443
$ 0.054443$ 0.054443
24J Tinggi

$ 0.04169515
$ 0.04169515$ 0.04169515

$ 0.054443
$ 0.054443$ 0.054443

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.003742
$ 0.003742$ 0.003742

+2.46%

+16.47%

+278.18%

+278.18%

ORA Coin (ORA) harga masa nyata ialah $0.04944108. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORA didagangkan antara $ 0.04169515 rendah dan $ 0.054443 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORA sepanjang masa ialah $ 5.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003742.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORA telah berubah sebanyak +2.46% sejak sejam yang lalu, +16.47% dalam 24 jam dan +278.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORA Coin (ORA) Maklumat Pasaran

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

--
----

$ 16.48M
$ 16.48M$ 16.48M

56.32M
56.32M 56.32M

333,333,333.0
333,333,333.0 333,333,333.0

Had Pasaran semasa ORA Coin ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORA ialah 56.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 333333333.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.48M.

ORA Coin (ORA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ORA Coin kepada USD adalah $ +0.00699142.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ORA Coin kepada USD adalah $ +0.1167603116.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ORA Coin kepada USD adalah $ -0.0391275322.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ORA Coin kepada USD adalah $ -0.2965655523480666.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00699142+16.47%
30 Hari$ +0.1167603116+236.16%
60 Hari$ -0.0391275322-79.13%
90 Hari$ -0.2965655523480666-85.71%

Apakah itu ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ORA Coin (ORA) Sumber

Laman Web Rasmi

ORA Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ORA Coin (ORA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ORA Coin (ORA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORA Coin.

Semak ORA Coin ramalan harga sekarang!

ORA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ORA Coin (ORA)

Memahami tokenomik ORA Coin (ORA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORA Coin (ORA)

Berapakah nilai ORA Coin (ORA) hari ini?
Harga langsung ORA dalam USD ialah 0.04944108 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORA ke USD?
Harga semasa ORA ke USD ialah $ 0.04944108. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ORA Coin?
Had pasaran untuk ORA ialah $ 2.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORA?
Bekalan edaran ORA ialah 56.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORA?
ORA mencapai harga ATH sebanyak 5.37 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORA?
ORA melihat harga ATL sebanyak 0.003742 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORAialah -- USD.
Adakah ORA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:59:49 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.