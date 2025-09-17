Lagi Mengenai ORACLE

Oracle AI Logo

Oracle AI Harga (ORACLE)

Tidak tersenarai

1 ORACLE ke USD Harga Langsung:

$0.00012671
$0.00012671$0.00012671
+0.40%1D
mexc
USD
Oracle AI (ORACLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:06:35 (UTC+8)

Oracle AI (ORACLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01300449
$ 0.01300449$ 0.01300449

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+0.49%

+0.51%

+0.51%

Oracle AI (ORACLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORACLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORACLE sepanjang masa ialah $ 0.01300449, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORACLE telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oracle AI (ORACLE) Maklumat Pasaran

$ 102.28K
$ 102.28K$ 102.28K

--
----

$ 126.71K
$ 126.71K$ 126.71K

807.18M
807.18M 807.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Oracle AI ialah $ 102.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORACLE ialah 807.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.71K.

Oracle AI (ORACLE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Oracle AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Oracle AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Oracle AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Oracle AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.49%
30 Hari$ 0-15.96%
60 Hari$ 0+0.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Oracle AI (ORACLE)

OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology.

Tokenomik Oracle AI (ORACLE)

Memahami tokenomik Oracle AI (ORACLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORACLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oracle AI (ORACLE)

Berapakah nilai Oracle AI (ORACLE) hari ini?
Harga langsung ORACLE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORACLE ke USD?
Harga semasa ORACLE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Oracle AI?
Had pasaran untuk ORACLE ialah $ 102.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORACLE?
Bekalan edaran ORACLE ialah 807.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORACLE?
ORACLE mencapai harga ATH sebanyak 0.01300449 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORACLE?
ORACLE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORACLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORACLEialah -- USD.
Adakah ORACLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORACLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORACLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Oracle AI (ORACLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.