Oracle AI (ORACLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01300449$ 0.01300449 $ 0.01300449 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +0.51% Perubahan Harga (7D) +0.51%

Oracle AI (ORACLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORACLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORACLE sepanjang masa ialah $ 0.01300449, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORACLE telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oracle AI (ORACLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.28K$ 102.28K $ 102.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.71K$ 126.71K $ 126.71K Bekalan Peredaran 807.18M 807.18M 807.18M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Oracle AI ialah $ 102.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORACLE ialah 807.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.71K.