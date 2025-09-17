Apakah itu Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Berapakah nilai Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) hari ini? Harga langsung OOPZ dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OOPZ ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa OOPZ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Oracle of Preferences ZK by Virtuals? Had pasaran untuk OOPZ ialah $ 512.11K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OOPZ? Bekalan edaran OOPZ ialah 789.49M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OOPZ? OOPZ mencapai harga ATH sebanyak 0.00278886 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OOPZ? OOPZ melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan OOPZ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OOPZialah -- USD . Adakah OOPZ akan naik lebih tinggi tahun ini? OOPZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OOPZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

