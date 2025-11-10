Oracle xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Oracle xStock (ORCLX) hari ini ialah $ 238.83, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORCLX kepada USD penukaran adalah $ 238.83 setiap ORCLX.

Oracle xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,035,665, dengan bekalan edaran sebanyak 4.34K ORCLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORCLX didagangkan antara $ 238.8 (rendah) dan $ 243.94 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 341.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 238.8.

Dalam prestasi jangka pendek, ORCLX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Oracle xStock (ORCLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Bekalan Peredaran 4.34K 4.34K 4.34K Jumlah Bekalan 29,239.58813904095 29,239.58813904095 29,239.58813904095

Had Pasaran semasa Oracle xStock ialah $ 1.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORCLX ialah 4.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 29239.58813904095. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.98M.