Apakah itu ORANGE (ORNG)

$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation.

Berapakah nilai ORANGE (ORNG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ORANGE (ORNG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

ORNG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ORANGE (ORNG)

Memahami tokenomik ORANGE (ORNG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORNG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORANGE (ORNG) Berapakah nilai ORANGE (ORNG) hari ini? Harga langsung ORNG dalam USD ialah 0.01613127 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ORNG ke USD? $ 0.01613127 . Lihat Harga semasa ORNG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ORANGE? Had pasaran untuk ORNG ialah $ 4.86M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ORNG? Bekalan edaran ORNG ialah 301.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORNG? ORNG mencapai harga ATH sebanyak 0.02991517 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORNG? ORNG melihat harga ATL sebanyak 0.00360125 USD . Berapakah jumlah dagangan ORNG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORNGialah -- USD . Adakah ORNG akan naik lebih tinggi tahun ini? ORNG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORNGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

