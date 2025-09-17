Orbit Protocol (ORBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Harga Terendah $ 0.00066601$ 0.00066601 $ 0.00066601 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.55% Perubahan Harga (7D) +4.55%

Orbit Protocol (ORBIT) harga masa nyata ialah $0.00123405. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORBIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORBIT sepanjang masa ialah $ 3.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00066601.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORBIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orbit Protocol (ORBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.75K$ 73.75K $ 73.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.88K$ 121.88K $ 121.88K Bekalan Peredaran 59.76M 59.76M 59.76M Jumlah Bekalan 98,760,404.12 98,760,404.12 98,760,404.12

Had Pasaran semasa Orbit Protocol ialah $ 73.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORBIT ialah 59.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98760404.12. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.88K.