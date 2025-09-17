OrbitAI (ORBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00791236 $ 0.00791236 $ 0.00791236 24J Rendah $ 0.01077908 $ 0.01077908 $ 0.01077908 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00791236$ 0.00791236 $ 0.00791236 24J Tinggi $ 0.01077908$ 0.01077908 $ 0.01077908 Sepanjang Masa $ 0.752919$ 0.752919 $ 0.752919 Harga Terendah $ 0.00447614$ 0.00447614 $ 0.00447614 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -15.79% Perubahan Harga (7D) -17.14% Perubahan Harga (7D) -17.14%

OrbitAI (ORBIT) harga masa nyata ialah $0.00795032. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORBIT didagangkan antara $ 0.00791236 rendah dan $ 0.01077908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORBIT sepanjang masa ialah $ 0.752919, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00447614.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORBIT telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -15.79% dalam 24 jam dan -17.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OrbitAI (ORBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.43K$ 75.43K $ 75.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.40K$ 79.40K $ 79.40K Bekalan Peredaran 9.50M 9.50M 9.50M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa OrbitAI ialah $ 75.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORBIT ialah 9.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.40K.