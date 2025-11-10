Orbitt Token Harga Hari Ini

Harga langsung Orbitt Token (ORBT) hari ini ialah $ 0.080631, dengan 2.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORBT kepada USD penukaran adalah $ 0.080631 setiap ORBT.

Orbitt Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,204,448, dengan bekalan edaran sebanyak 14.94M ORBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORBT didagangkan antara $ 0.077637 (rendah) dan $ 0.081465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.694947, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00138494.

Dalam prestasi jangka pendek, ORBT dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -16.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Orbitt Token (ORBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 14.94M 14.94M 14.94M Jumlah Bekalan 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

Had Pasaran semasa Orbitt Token ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORBT ialah 14.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19999616.89577021. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.