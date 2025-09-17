Orbs (ORBS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0180445 $ 0.0180445 $ 0.0180445 24J Rendah $ 0.01849848 $ 0.01849848 $ 0.01849848 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0180445$ 0.0180445 $ 0.0180445 24J Tinggi $ 0.01849848$ 0.01849848 $ 0.01849848 Sepanjang Masa $ 0.360443$ 0.360443 $ 0.360443 Harga Terendah $ 0.00469039$ 0.00469039 $ 0.00469039 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) -2.60% Perubahan Harga (7D) -2.60%

Orbs (ORBS) harga masa nyata ialah $0.01832887. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORBS didagangkan antara $ 0.0180445 rendah dan $ 0.01849848 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORBS sepanjang masa ialah $ 0.360443, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00469039.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORBS telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan -2.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orbs (ORBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.74M$ 85.74M $ 85.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 182.79M$ 182.79M $ 182.79M Bekalan Peredaran 4.69B 4.69B 4.69B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Orbs ialah $ 85.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORBS ialah 4.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 182.79M.