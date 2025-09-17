Orby Network USC Stablecoin (USC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.990948 24J Tinggi $ 1.004 Sepanjang Masa $ 1.24 Harga Terendah $ 0.802523 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.53%

Orby Network USC Stablecoin (USC) harga masa nyata ialah $0.993704. Sepanjang 24 jam yang lalu, USC didagangkan antara $ 0.990948 rendah dan $ 1.004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USC sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.802523.

Dari segi prestasi jangka pendek, USC telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.18M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.18M Bekalan Peredaran 16.22M Jumlah Bekalan 16,221,497.86141071

Had Pasaran semasa Orby Network USC Stablecoin ialah $ 16.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USC ialah 16.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16221497.86141071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.18M.