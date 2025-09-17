ORC (ORC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145049 $ 0.00145049 $ 0.00145049 24J Rendah $ 0.00170132 $ 0.00170132 $ 0.00170132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145049$ 0.00145049 $ 0.00145049 24J Tinggi $ 0.00170132$ 0.00170132 $ 0.00170132 Sepanjang Masa $ 0.01816074$ 0.01816074 $ 0.01816074 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) +12.81% Perubahan Harga (7D) +37.30% Perubahan Harga (7D) +37.30%

ORC (ORC) harga masa nyata ialah $0.00164831. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORC didagangkan antara $ 0.00145049 rendah dan $ 0.00170132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORC sepanjang masa ialah $ 0.01816074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORC telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +12.81% dalam 24 jam dan +37.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORC (ORC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ORC ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORC ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.