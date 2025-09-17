Lagi Mengenai ORC

Maklumat Harga ORC

Laman Web Rasmi ORC

Tokenomik ORC

Ramalan Harga ORC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ORC Logo

ORC Harga (ORC)

Tidak tersenarai

1 ORC ke USD Harga Langsung:

$0.00164831
$0.00164831$0.00164831
+12.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ORC (ORC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:40:48 (UTC+8)

ORC (ORC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00145049
$ 0.00145049$ 0.00145049
24J Rendah
$ 0.00170132
$ 0.00170132$ 0.00170132
24J Tinggi

$ 0.00145049
$ 0.00145049$ 0.00145049

$ 0.00170132
$ 0.00170132$ 0.00170132

$ 0.01816074
$ 0.01816074$ 0.01816074

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+12.81%

+37.30%

+37.30%

ORC (ORC) harga masa nyata ialah $0.00164831. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORC didagangkan antara $ 0.00145049 rendah dan $ 0.00170132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORC sepanjang masa ialah $ 0.01816074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORC telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +12.81% dalam 24 jam dan +37.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORC (ORC) Maklumat Pasaran

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ORC ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORC ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.

ORC (ORC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ORC kepada USD adalah $ +0.00018715.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ORC kepada USD adalah $ +0.0015290341.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ORC kepada USD adalah $ +0.0004107305.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ORC kepada USD adalah $ +0.0001870549801665215.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018715+12.81%
30 Hari$ +0.0015290341+92.76%
60 Hari$ +0.0004107305+24.92%
90 Hari$ +0.0001870549801665215+12.80%

Apakah itu ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ORC (ORC) Sumber

Laman Web Rasmi

ORC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ORC (ORC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ORC (ORC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORC.

Semak ORC ramalan harga sekarang!

ORC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ORC (ORC)

Memahami tokenomik ORC (ORC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ORC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ORC (ORC)

Berapakah nilai ORC (ORC) hari ini?
Harga langsung ORC dalam USD ialah 0.00164831 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ORC ke USD?
Harga semasa ORC ke USD ialah $ 0.00164831. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ORC?
Had pasaran untuk ORC ialah $ 1.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ORC?
Bekalan edaran ORC ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORC?
ORC mencapai harga ATH sebanyak 0.01816074 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORC?
ORC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ORC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORCialah -- USD.
Adakah ORC akan naik lebih tinggi tahun ini?
ORC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:40:48 (UTC+8)

ORC (ORC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.