ORCA (ORCAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0016782$ 0.0016782 $ 0.0016782 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.80% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -17.64% Perubahan Harga (7D) -17.64%

ORCA (ORCAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORCAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORCAI sepanjang masa ialah $ 0.0016782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORCAI telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan -17.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORCA (ORCAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 236.55K$ 236.55K $ 236.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 236.55K$ 236.55K $ 236.55K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,146.736161 999,995,146.736161 999,995,146.736161

Had Pasaran semasa ORCA ialah $ 236.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORCAI ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995146.736161. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 236.55K.