Tokenomik Orcasm (ORCASM)

Lihat cerapan utama tentang Orcasm (ORCASM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:41:34 (UTC+8)
USD

Orcasm (ORCASM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Orcasm (ORCASM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.75K
$ 33.75K
Jumlah Bekalan:
$ 831.69M
$ 831.69M
Bekalan Edaran:
$ 831.69M
$ 831.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.75K
$ 33.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00140093
$ 0.00140093
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003635
$ 0.00003635
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Orcasm (ORCASM) Maklumat

ORCASM is a filthy little memecoin that knows exactly what you came for. It launched on Orca's Wavebreak but was born to make waves—wet, loud, and unforgettable. This isn’t your ordinary meme. ORCASM builds up the tension slow, goes deep, and leaves you gasping for more. It’s raw, unfiltered trencher energy dripping with shameless satisfaction. No promises. No roadmaps. Just pure, orcasmic pleasure.

Laman Web Rasmi:
https://www.orca.so/tokens/CEB5aF8w5hf3W2QVXpFVG3GEdvhLYyHVpiVAuFSYwave

Tokenomik Orcasm (ORCASM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Orcasm (ORCASM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ORCASM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ORCASM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ORCASM, terokai ORCASM harga langsung token!


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

