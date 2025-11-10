Orchai Harga Hari Ini

Harga langsung Orchai (OCH) hari ini ialah $ 0.01455259, dengan 11.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OCH kepada USD penukaran adalah $ 0.01455259 setiap OCH.

Orchai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 111,536, dengan bekalan edaran sebanyak 7.66M OCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OCH didagangkan antara $ 0.01299445 (rendah) dan $ 0.01455259 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.93, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003735.

Dalam prestasi jangka pendek, OCH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +6.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Orchai (OCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.54K$ 111.54K $ 111.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 291.05K$ 291.05K $ 291.05K Bekalan Peredaran 7.66M 7.66M 7.66M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Orchai ialah $ 111.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCH ialah 7.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 291.05K.