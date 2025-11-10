ORCIB Harga Hari Ini

Harga langsung ORCIB (PALMO) hari ini ialah $ 0.01723805, dengan 2.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PALMO kepada USD penukaran adalah $ 0.01723805 setiap PALMO.

ORCIB kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 43,657,689, dengan bekalan edaran sebanyak 2.53B PALMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PALMO didagangkan antara $ 0.01658272 (rendah) dan $ 0.01733266 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.043821, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01643771.

Dalam prestasi jangka pendek, PALMO dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -22.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ORCIB (PALMO) Maklumat Pasaran

ORCIB (PALMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.66M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.90M Bekalan Peredaran 2.53B Jumlah Bekalan 3,124,999,957.442711

Had Pasaran semasa ORCIB ialah $ 43.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PALMO ialah 2.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3124999957.442711. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.90M.