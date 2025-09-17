Ore (ORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 24J Rendah $ 10.1 $ 10.1 $ 10.1 24J Tinggi 24J Rendah $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 24J Tinggi $ 10.1$ 10.1 $ 10.1 Sepanjang Masa $ 1,451.62$ 1,451.62 $ 1,451.62 Harga Terendah $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +6.47% Perubahan Harga (7D) -13.00% Perubahan Harga (7D) -13.00%

Ore (ORE) harga masa nyata ialah $9.98. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORE didagangkan antara $ 8.53 rendah dan $ 10.1 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORE sepanjang masa ialah $ 1,451.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.53.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORE telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +6.47% dalam 24 jam dan -13.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ore (ORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Bekalan Peredaran 408.09K 408.09K 408.09K Jumlah Bekalan 408,093.5919596505 408,093.5919596505 408,093.5919596505

Had Pasaran semasa Ore ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORE ialah 408.09K, dengan jumlah bekalan sebanyak 408093.5919596505. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.