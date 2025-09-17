ORE Network (ORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.304071 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) +4.62%

ORE Network (ORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORE sepanjang masa ialah $ 0.304071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORE telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan +4.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORE Network (ORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 419.00K Bekalan Peredaran 563.13M Jumlah Bekalan 1,060,000,000.0

Had Pasaran semasa ORE Network ialah $ 222.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORE ialah 563.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1060000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 419.00K.