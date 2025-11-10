Orgo Harga Hari Ini

Harga langsung Orgo (ORGO) hari ini ialah $ 0.01231826, dengan 33.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORGO kepada USD penukaran adalah $ 0.01231826 setiap ORGO.

Orgo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,129,573, dengan bekalan edaran sebanyak 499.99M ORGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORGO didagangkan antara $ 0.00804397 (rendah) dan $ 0.01464311 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01464311, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115957.

Dalam prestasi jangka pendek, ORGO dipindahkan +5.48% dalam sejam terakhir dan +98.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Orgo (ORGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.26M$ 12.26M $ 12.26M Bekalan Peredaran 499.99M 499.99M 499.99M Jumlah Bekalan 999,990,730.6340549 999,990,730.6340549 999,990,730.6340549

Had Pasaran semasa Orgo ialah $ 6.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORGO ialah 499.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990730.6340549. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.26M.