Origin Dollar (OUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.995124 24J Tinggi $ 1.002 Sepanjang Masa $ 7.46 Harga Terendah $ 0.145538 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.05%

Origin Dollar (OUSD) harga masa nyata ialah $0.999262. Sepanjang 24 jam yang lalu, OUSD didagangkan antara $ 0.995124 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OUSD sepanjang masa ialah $ 7.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.145538.

Dari segi prestasi jangka pendek, OUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Origin Dollar (OUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.52M Bekalan Peredaran 9.52M Jumlah Bekalan 9,521,691.180781137

Had Pasaran semasa Origin Dollar ialah $ 9.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUSD ialah 9.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9521691.180781137. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.52M.