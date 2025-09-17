Lagi Mengenai OETH

Origin Ether Logo

Origin Ether Harga (OETH)

Tidak tersenarai

1 OETH ke USD Harga Langsung:

$4,509.57
$4,509.57$4,509.57
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Origin Ether (OETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:58:42 (UTC+8)

Origin Ether (OETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,428.78
$ 4,428.78$ 4,428.78
24J Rendah
$ 4,532.2
$ 4,532.2$ 4,532.2
24J Tinggi

$ 4,428.78
$ 4,428.78$ 4,428.78

$ 4,532.2
$ 4,532.2$ 4,532.2

$ 4,946.76
$ 4,946.76$ 4,946.76

$ 979.35
$ 979.35$ 979.35

+0.20%

+0.17%

+4.68%

+4.68%

Origin Ether (OETH) harga masa nyata ialah $4,509.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, OETH didagangkan antara $ 4,428.78 rendah dan $ 4,532.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OETH sepanjang masa ialah $ 4,946.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 979.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, OETH telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Origin Ether (OETH) Maklumat Pasaran

$ 246.44M
$ 246.44M$ 246.44M

--
----

$ 246.44M
$ 246.44M$ 246.44M

54.68K
54.68K 54.68K

54,682.46788669412
54,682.46788669412 54,682.46788669412

Had Pasaran semasa Origin Ether ialah $ 246.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OETH ialah 54.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 54682.46788669412. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.44M.

Origin Ether (OETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Origin Ether kepada USD adalah $ +7.81.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Origin Ether kepada USD adalah $ +23.4186479670.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Origin Ether kepada USD adalah $ +1,230.5444041800.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Origin Ether kepada USD adalah $ +1,979.0956962315184.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +7.81+0.17%
30 Hari$ +23.4186479670+0.52%
60 Hari$ +1,230.5444041800+27.29%
90 Hari$ +1,979.0956962315184+78.21%

Apakah itu Origin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

Origin Ether (OETH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Origin Ether Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Origin Ether (OETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Origin Ether (OETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Origin Ether.

Semak Origin Ether ramalan harga sekarang!

OETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Origin Ether (OETH)

Memahami tokenomik Origin Ether (OETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Origin Ether (OETH)

Berapakah nilai Origin Ether (OETH) hari ini?
Harga langsung OETH dalam USD ialah 4,509.57 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OETH ke USD?
Harga semasa OETH ke USD ialah $ 4,509.57. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Origin Ether?
Had pasaran untuk OETH ialah $ 246.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OETH?
Bekalan edaran OETH ialah 54.68K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OETH?
OETH mencapai harga ATH sebanyak 4,946.76 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OETH?
OETH melihat harga ATL sebanyak 979.35 USD.
Berapakah jumlah dagangan OETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OETHialah -- USD.
Adakah OETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
OETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.