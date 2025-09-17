Origin Ether (OETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 4,428.78 24J Tinggi $ 4,532.2 Sepanjang Masa $ 4,946.76 Harga Terendah $ 979.35 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +4.68%

Origin Ether (OETH) harga masa nyata ialah $4,509.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, OETH didagangkan antara $ 4,428.78 rendah dan $ 4,532.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OETH sepanjang masa ialah $ 4,946.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 979.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, OETH telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Origin Ether (OETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 246.44M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 246.44M Bekalan Peredaran 54.68K Jumlah Bekalan 54,682.46788669412

Had Pasaran semasa Origin Ether ialah $ 246.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OETH ialah 54.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 54682.46788669412. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.44M.