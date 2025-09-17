Origin Sonic (OS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.29842 $ 0.29842 $ 0.29842 24J Rendah $ 0.304904 $ 0.304904 $ 0.304904 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.29842$ 0.29842 $ 0.29842 24J Tinggi $ 0.304904$ 0.304904 $ 0.304904 Sepanjang Masa $ 0.989146$ 0.989146 $ 0.989146 Harga Terendah $ 0.249121$ 0.249121 $ 0.249121 Perubahan Harga (1J) -0.68% Perubahan Harga (1D) +0.88% Perubahan Harga (7D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -0.14%

Origin Sonic (OS) harga masa nyata ialah $0.301637. Sepanjang 24 jam yang lalu, OS didagangkan antara $ 0.29842 rendah dan $ 0.304904 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OS sepanjang masa ialah $ 0.989146, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.249121.

Dari segi prestasi jangka pendek, OS telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, +0.88% dalam 24 jam dan -0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Origin Sonic (OS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.15M$ 10.15M $ 10.15M Bekalan Peredaran 33.67M 33.67M 33.67M Jumlah Bekalan 33,633,375.12909396 33,633,375.12909396 33,633,375.12909396

Had Pasaran semasa Origin Sonic ialah $ 10.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OS ialah 33.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33633375.12909396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.15M.