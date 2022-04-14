Tokenomik Origin Sonic (OS)

Lihat cerapan utama tentang Origin Sonic (OS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Origin Sonic (OS) Maklumat

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

Laman Web Rasmi:
https://originprotocol.com/
Kertas putih:
https://docs.originprotocol.com/

Origin Sonic (OS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Origin Sonic (OS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.15M
Jumlah Bekalan:
$ 33.04M
Bekalan Edaran:
$ 33.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.15M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.989146
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.249121
Harga Semasa:
$ 0.307295
Tokenomik Origin Sonic (OS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Origin Sonic (OS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OS, terokai OS harga langsung token!

OS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OS? Halaman ramalan harga OS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.