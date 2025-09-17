Original Gangsters ($OG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00152896$ 0.00152896 $ 0.00152896 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

Original Gangsters ($OG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $OG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $OG sepanjang masa ialah $ 0.00152896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $OG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Original Gangsters ($OG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,879,747.164225 999,879,747.164225 999,879,747.164225

Had Pasaran semasa Original Gangsters ialah $ 39.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $OG ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999879747.164225. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.52K.