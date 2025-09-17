Orion Money (ORION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +8.07% Perubahan Harga (7D) +14.40% Perubahan Harga (7D) +14.40%

Orion Money (ORION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORION sepanjang masa ialah $ 2.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORION telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +8.07% dalam 24 jam dan +14.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Orion Money (ORION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.83K$ 66.83K $ 66.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 703.24K$ 703.24K $ 703.24K Bekalan Peredaran 95.03M 95.03M 95.03M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Orion Money ialah $ 66.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORION ialah 95.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 703.24K.