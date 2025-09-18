OrionPay (ORION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +11.79% Perubahan Harga (7D) +11.79%

OrionPay (ORION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORION sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORION telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OrionPay (ORION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Bekalan Peredaran 963.61M 963.61M 963.61M Jumlah Bekalan 963,610,693.931405 963,610,693.931405 963,610,693.931405

Had Pasaran semasa OrionPay ialah $ 9.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORION ialah 963.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963610693.931405. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.14K.