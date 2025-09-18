Ormeus Ecosystem (ECO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.56% Perubahan Harga (7D) +0.56%

Ormeus Ecosystem (ECO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ECO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ECO sepanjang masa ialah $ 1.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ECO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ormeus Ecosystem (ECO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.98K$ 3.98K $ 3.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Bekalan Peredaran 3.52B 3.52B 3.52B Jumlah Bekalan 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

Had Pasaran semasa Ormeus Ecosystem ialah $ 3.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ECO ialah 3.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4930453136.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.58K.