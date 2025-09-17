ORO (ORO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.814702$ 0.814702 $ 0.814702 Harga Terendah $ 0.00209899$ 0.00209899 $ 0.00209899 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

ORO (ORO) harga masa nyata ialah $0.00251216. Sepanjang 24 jam yang lalu, ORO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ORO sepanjang masa ialah $ 0.814702, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00209899.

Dari segi prestasi jangka pendek, ORO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ORO (ORO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.33K$ 29.33K $ 29.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 246.43K$ 246.43K $ 246.43K Bekalan Peredaran 11.68M 11.68M 11.68M Jumlah Bekalan 98,095,215.060924 98,095,215.060924 98,095,215.060924

Had Pasaran semasa ORO ialah $ 29.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ORO ialah 11.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98095215.060924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.43K.