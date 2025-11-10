ORYNTH Harga Hari Ini

Harga langsung ORYNTH (ORY) hari ini ialah --, dengan 1.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ORY kepada USD penukaran adalah -- setiap ORY.

ORYNTH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 550,690, dengan bekalan edaran sebanyak 999.92M ORY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ORY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00368344, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ORY dipindahkan -1.40% dalam sejam terakhir dan -27.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ORYNTH (ORY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 550.69K$ 550.69K $ 550.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 550.69K$ 550.69K $ 550.69K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

