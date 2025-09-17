OSCA Stack (OSCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03790159 $ 0.03790159 $ 0.03790159 24J Rendah $ 0.03876471 $ 0.03876471 $ 0.03876471 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03790159$ 0.03790159 $ 0.03790159 24J Tinggi $ 0.03876471$ 0.03876471 $ 0.03876471 Sepanjang Masa $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Harga Terendah $ 0.0357609$ 0.0357609 $ 0.0357609 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +0.69% Perubahan Harga (7D) +3.25% Perubahan Harga (7D) +3.25%

OSCA Stack (OSCA) harga masa nyata ialah $0.03862592. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSCA didagangkan antara $ 0.03790159 rendah dan $ 0.03876471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSCA sepanjang masa ialah $ 3.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0357609.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSCA telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan +3.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OSCA Stack (OSCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa OSCA Stack ialah $ 38.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OSCA ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.63K.