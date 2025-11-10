OSCAR Harga Hari Ini

Harga langsung OSCAR (OSCAR) hari ini ialah $ 0.00147076, dengan 2.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OSCAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00147076 setiap OSCAR.

OSCAR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,313,495, dengan bekalan edaran sebanyak 893.40M OSCAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OSCAR didagangkan antara $ 0.00146476 (rendah) dan $ 0.00165535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02294087, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00116538.

Dalam prestasi jangka pendek, OSCAR dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -23.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OSCAR (OSCAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Bekalan Peredaran 893.40M 893.40M 893.40M Jumlah Bekalan 893,396,289.0044804 893,396,289.0044804 893,396,289.0044804

