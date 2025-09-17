Oscar The Octo (OCTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0000869$ 0.0000869 $ 0.0000869 Harga Terendah $ 0.00000143$ 0.00000143 $ 0.00000143 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Oscar The Octo (OCTO) harga masa nyata ialah $0.00000143. Sepanjang 24 jam yang lalu, OCTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OCTO sepanjang masa ialah $ 0.0000869, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000143.

Dari segi prestasi jangka pendek, OCTO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oscar The Octo (OCTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Oscar The Octo ialah $ 14.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OCTO ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.33K.