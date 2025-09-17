Osean (OSEAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00365894$ 0.00365894 $ 0.00365894 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) -6.79% Perubahan Harga (7D) +8.11% Perubahan Harga (7D) +8.11%

Osean (OSEAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSEAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSEAN sepanjang masa ialah $ 0.00365894, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSEAN telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -6.79% dalam 24 jam dan +8.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Osean (OSEAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 619.77K$ 619.77K $ 619.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 714.69K$ 714.69K $ 714.69K Bekalan Peredaran 849.85M 849.85M 849.85M Jumlah Bekalan 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Had Pasaran semasa Osean ialah $ 619.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OSEAN ialah 849.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 714.69K.