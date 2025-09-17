Osiris (OSIRI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03144684$ 0.03144684 $ 0.03144684 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +1.62% Perubahan Harga (7D) +1.62%

Osiris (OSIRI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSIRI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSIRI sepanjang masa ialah $ 0.03144684, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSIRI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +1.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Osiris (OSIRI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Bekalan Peredaran 94.83M 94.83M 94.83M Jumlah Bekalan 94,825,000.0 94,825,000.0 94,825,000.0

Had Pasaran semasa Osiris ialah $ 7.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OSIRI ialah 94.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 94825000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.80K.