Osmosis allUSDT (USDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995293 $ 0.995293 $ 0.995293 24J Rendah $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995293$ 0.995293 $ 0.995293 24J Tinggi $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sepanjang Masa $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Harga Terendah $ 0.879927$ 0.879927 $ 0.879927 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

Osmosis allUSDT (USDT) harga masa nyata ialah $0.999767. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDT didagangkan antara $ 0.995293 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDT sepanjang masa ialah $ 1.096, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.879927.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Osmosis allUSDT (USDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 896.67K$ 896.67K $ 896.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 896.67K$ 896.67K $ 896.67K Bekalan Peredaran 896.88K 896.88K 896.88K Jumlah Bekalan 896,883.140592 896,883.140592 896,883.140592

Had Pasaran semasa Osmosis allUSDT ialah $ 896.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT ialah 896.88K, dengan jumlah bekalan sebanyak 896883.140592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 896.67K.