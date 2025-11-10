Tokenomik OSOL (OSOL)

Tokenomik OSOL (OSOL)

Lihat cerapan utama tentang OSOL (OSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:27:36 (UTC+8)
USD

OSOL (OSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OSOL (OSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 289.33K
Jumlah Bekalan:
$ 999.98M
Bekalan Edaran:
$ 999.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 289.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.292018
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00028934
OSOL (OSOL) Maklumat

OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.

Laman Web Rasmi:
https://osol.ai
Kertas putih:
https://docs.o.xyz/p/7_VtpXrTwG8rNr/USDOSOL-100-AI-INDEX

Tokenomik OSOL (OSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OSOL (OSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OSOL, terokai OSOL harga langsung token!

OSOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OSOL? Halaman ramalan harga OSOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

