OtherdeedStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung OtherdeedStrategy (DEEDSTR) hari ini ialah --, dengan 3.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEEDSTR kepada USD penukaran adalah -- setiap DEEDSTR.

OtherdeedStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 721,364, dengan bekalan edaran sebanyak 971.52M DEEDSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEEDSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DEEDSTR dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +19.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OtherdeedStrategy (DEEDSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 721.36K$ 721.36K $ 721.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 721.36K$ 721.36K $ 721.36K Bekalan Peredaran 971.52M 971.52M 971.52M Jumlah Bekalan 971,523,902.8127978 971,523,902.8127978 971,523,902.8127978

Had Pasaran semasa OtherdeedStrategy ialah $ 721.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEEDSTR ialah 971.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 971523902.8127978. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 721.36K.