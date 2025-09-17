Otherworld (OWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.277306 $ 0.277306 $ 0.277306 24J Rendah $ 0.296557 $ 0.296557 $ 0.296557 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.277306$ 0.277306 $ 0.277306 24J Tinggi $ 0.296557$ 0.296557 $ 0.296557 Sepanjang Masa $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 Harga Terendah $ 0.10068$ 0.10068 $ 0.10068 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -2.41% Perubahan Harga (7D) +3.44% Perubahan Harga (7D) +3.44%

Otherworld (OWN) harga masa nyata ialah $0.278473. Sepanjang 24 jam yang lalu, OWN didagangkan antara $ 0.277306 rendah dan $ 0.296557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OWN sepanjang masa ialah $ 1.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10068.

Dari segi prestasi jangka pendek, OWN telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -2.41% dalam 24 jam dan +3.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Otherworld (OWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 278.48M$ 278.48M $ 278.48M Bekalan Peredaran 35.34M 35.34M 35.34M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Otherworld ialah $ 9.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OWN ialah 35.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 278.48M.